上緯投控去年12月營收中止連八升 Q4、全年同創高

上緯投控 (3708-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 9.43 億元，月減 27.65%，年增 58.22%，中止單月營收連八升；去年第四季營收 34.05 億元，季增 13.24%，年增 1.07 倍，續寫新猷；去年營收 98.78 億元，年增 60.53%，同創新高。

上緯投控相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，去年第二季起出貨放量，營收規模擴大，而風電葉片樹脂也受惠新客戶加入、及客戶需求大增帶動，營收大幅成長；在兩大引擎同步推進下，上緯投控去年 4 月以來，營收已連續 8 個月改寫新高，營運動能強勁。

不過，上緯投控董事長蔡朝陽指出，中國陸上風電補貼去年底結束後，短線相關需求可能出現下滑，但海上風電補貼並未結束，加上中國去年底提出「十四五計畫」，風電建置目標仍相當積極，持續看好風電相關需求。

上緯投控業務主要分為碳纖維複材、新材料事業兩大區塊。碳纖維複材方面，以碳纖維拉擠碳板打進全球風機製造龍頭廠 MHI Vestas 供應鏈，去年第二季起放量，而碳纖維預浸布則出貨中國風機龍頭金風，今年有機會打入美國通用電氣 (GE) 供應鏈；蔡朝陽看好，在碳纖維複材持續放量出貨下，今年營收可望大增 8 成。

新材料事業方面，上緯投控環保耐蝕材料今年營收可成長 10-20%；風電葉片樹脂新增西門子歐洲及印度訂單，去年第四季至今年第一季開始出貨，也可望新打入 MHI Vestas、上海電氣等國際大廠客戶。