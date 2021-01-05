彭博作家：紐約證交所「朝令夕改」 正給了中國公司撤離的理由

紐約證交所上周四 (31 日) 才剛表態，將啟動中國移動、中國電信、及中國聯通的下市程序，才休個元旦假，就表示不再計畫這麼做了。這樣突如其來的政策轉彎，幾乎讓所有的相關人士都感到困惑。

市場第一時間利多解讀，因此周一中國移動、中國電信和中國聯通香港這三家公司的股票均大漲，離岸人民幣進一步走高，並相信美中有機會更加和緩。但彭博專欄作家 Shuli Ren 認為，投資人並沒有抓住重點，這一件事的發生，其實是另一個中國公司應該撤離美股的理由。

Ren 表示，把中國大陸的公司從美國的交易所中踢出去，是美國白宮力圖限制中國獲取美國資金，所進行的努力。川普政府及其政治盟友主張，中國公司的會計操作不可靠，北京不允許美方進行審計，都是投資人要面對的風險。

美方不缺少這種情況的例子，最近的一個就是瑞幸咖啡，其會計造假，但美方完全無法掌握，卻能一度成為美股的投資寵兒。

造成這一現象的原因很多，Ren 認為，關鍵的因素在於，中國的信用周期快速而激烈，監管環境不斷變化，但美國人無法了解狀況。

同樣地，中國企業對美國政策的掌握及了解，也不是那麼清晰，美國究竟要多大的程度對抗中國？

Ren 指出，以紐交所這次的政策反覆為例，最後改變的關鍵因素，官方說法是「根據與有關監管機構的進一步磋商」，除此之外再無細節，更凸顯了美國在此根本沒有可預測的執法或政策尺度。

如果依據川普政府的行政命令，禁止「任何與中共軍事相關公司的公開證券交易」，紐約證交所的預防做法，也沒有什麼大問題 ，他們可能推理，除非從市場下市，不然無法阻止交易，因此證交所如果推行此一計畫，也沒有什麼問題。

Ren 表示，追根究底，在紐交所兩個完全相反的動作之間，地緣政治其實沒有出現任何微妙變化。

Ren 認為，就像紐約的同行正暗中摸索北京的政策一樣，亞洲的交易員也一樣搞不清美國政治的運作方式，中國公司沒有必要一定要來搶美國市場上市。

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