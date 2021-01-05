慧榮Bigtera推新一代超融合基礎架構平台 加速中小企業數位轉型

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (5) 日宣布，旗下 Bigtera 發表新一代結合軟體定義儲存及虛擬化技術的超融合基礎架構 (HCI) 平台 VirtualStor ConvergerOne 1.0，整合運算、儲存、網路三大 IT 基礎架構，加速中小企業數位轉型。

慧榮指出，VirtualStor ConvergerOne 搭載運行各種企業應用所需的虛擬化功能，適合企業運行各式服務應用或作為搭建私有雲基礎架構，也可搭載應用程式，作為獨立開發軟體開發商軟硬體整體解決方案。

慧榮表示，在統一管理平台上進行配置管理，除降低總體成本，也讓資源使用更具彈性，操作更簡便，可為企業提供可立即部署、上線並執行應用程式的基礎架構平台。

VirtualStor ConvergerOne 同時具備軟體定義儲存橫向擴充的共享儲存功能，整合伺服器集群所有磁碟成為虛擬儲存池，當新節點加入，除增加儲存容量和效能，也增加運算資源，也可分別對運算資源和儲存空間及性能單獨擴容，滿足各種擴容需求，在初期可小規模開始建置，減少用戶在數位轉型中所遇到的阻礙。

