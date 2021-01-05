聯發科近半年處分匯頂股票達上限 持股比降至7.29%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日公告，子公司匯發國際 (香港) 近半年內已處分匯頂 (603160-SH) 股票約 912.32 萬股，達原先處分計畫上限，總交易金額達人民幣 16.89 億元，折合新台幣約 74.11 億元，持股比降至 7.29%。

聯發科去年 6 月中指出，因應資金規劃，匯發國際 (香港) 預計在去年 7 月 10 日至今年 1 月 5 日，處分匯頂普通股不超過 912.32 萬股，交易金額約人民幣 18.75 億元。

不過，由於匯頂近來營運腹背受敵，股價直直落，今日收盤價僅 159.86 元，相較聯發科當時宣布處分匯頂時，股價仍在 200 元以上，加上近期人民幣強升，總交易金額不如原先預期。

聯發科表示，此次交易對稅後純益及每股純益皆無影響，以人民幣 1 元對新台幣 4.388 元計算，其它綜合損益約 67.45 億元，其中 62.10 億元已認列其它綜合損益未實現評價利益。

匯頂近期營運除了面臨大股東聯發科等拋售持股，也因手機銷售衰退，指紋辨識晶片出貨下滑，同時，台廠義隆 (2458-TW)、神盾 (6462-TW) 也接連對匯頂啟動專利戰，讓匯頂未來營運面臨更多挑戰。