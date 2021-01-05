台股攻上萬五有兩因素 「台積、0050、元大龍頭基金」三王皆創高

2021 年僅進入第 2 個工作日，金管會指出，台股今 (5) 日因電子類股、鋼鐵類股持續吸引買盤，及法人預測台積電 1 月 14 日法說會可能釋出業績佳音等兩大因素，讓台股站上「萬五」再創新高。在台股強勢攻上「萬五」之際，不論個股護國神山台積電 (2330-TW)、ETF 龍頭 0050、台股基金一哥元大龍頭基金，三大龍頭皆同創歷史新高。

台股護國神山台積電，今日以收盤價 542 元創下歷史新高，其獲得多家外資上調目標價，市場普遍預估 2021 年將維持獲利、資本支出成長力道，樂觀情緒反映在股價表現之上。

國民 ETF - 元大台灣 50(0050-TW) 在鴻海上漲 4.1%、台積電上漲 1.12% 護航下，分別以 124.65 與 124.6 元創下盤中與收盤新高；元大龍頭基金也發揮選股實力，在主要持股環球晶近兩周上漲 10.95%、聯詠近兩周上漲 13.05% 等帶動下，今日淨值亦寫下 12.82 元新猷，為今年 3 月參與的投資人創造逾 28% 的報酬率。

金管會證期局主秘高晶萍分析，台股因「電子類股、鋼鐵類股」持續吸引買盤，及「法人預測台積電 1 月 14 日法說會可能釋出業績佳音」等因素，推升加權指數收在 15000.03 點，成交量 3471.95 億元。台股在 2021 年開市以來，外資持續買超，買超金額合計 260.7 億元。

法人表示，這一波台股上攻一萬五的行情，手中有權值股資產的投資人，更能感受到漲勢威力，從晶圓雙雄、IC 設計，再到塑化、金融，到今日大漲逾 4% 的組裝代工、鋼鐵，都顯示資金行情持續發酵。已有多家專業機構紛紛上調台股 2021 年預測，從原先的 15000 點一再上修，目前攻破 16500 點以上已是普遍共識。

雖然 2021 年疫情、潛在政治等變數仍在，國際市場難免震盪，包含台股在內等金融市場亦受影響，但外資現貨續買超，除了科技股依舊表現亮眼，具有漲價題材的鋼鐵、航運等產業亦紛紛走強，在台幣對美元盤中突破整數點位，更助長台股漲勢，特別是權值股獲得資金追捧，月中有晶圓代工指標大廠法說，預估正向帶動機會高，尤其大量國際資金湧入台股，更將形成台股支撐。

「空手」將是最大風險！投信業者提醒，曾經台股一萬點時，許多人遲遲不敢入場，然而隨著台股一路上攻，接連攻破「萬二」、「萬三」大關，現在上攻「萬五」之際，當時沒把握到進場時間的投資人，建議將單筆金額分散，改由定期定額、「周周扣」或「日日扣」分批入場，避免錯失參與台股成長的機會。