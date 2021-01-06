〈紐約匯市〉喬治亞州決選左右美國經濟未來 美元走軟 澳幣升

中國調高人民幣中間價幅度鼓舞風險貨幣上揚，美元走軟。投資人也關注喬治亞州聯邦參議院決勝選舉登場，結果將決定參議院由哪一個政黨占上風，牽動美國未來的經濟走向。

ICE 美元指數 (DXY) 周二 (5 日) 紐約尾盤下跌 0.486% 至 89.429，周一盤中曾觸及 2018 年 4 月以來最低的 89.415。美元在 2020 年共貶值近 7%。

如果民主黨把決選的兩個席次都納入囊中，將奪走共和黨的控制權，可能推動更多刺激措施、更高的企業稅和更多的監管。

紐約 OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「人們對喬治亞州選舉的看法有很大分歧，對選舉結果感到困惑。投資人對美元反彈抱持樂觀態度，這是不可避免的，問題是會持續多久，但這種看空美元的過度押注將不得不取消。」

路透分析，喬治亞州決勝選舉雖然可能在短期內可能引發一些波動，但無論哪個政黨獲勝，美元仍然面臨壓力。

中國人民銀行周二設定的人民幣兌美元中間價為 6.4760，比前一天的中間價高 1%，是 2005 年放棄緊盯美元匯率制度以來最大的中間價變化幅度。

離岸人民幣 / 美元一度漲至 6.4119，是 2018 年 6 月中旬以來首次觸及此水準。

紐約證券交易所 (NYSE) 周一取消把三家中國電信巨頭下市的決策，通常追隨人民幣走勢、也是風險胃納風向球的澳幣攀升至 0.77775 美元，接近 2020 年最後一天觸及的兩年半高點 0.7743 美元。

歐元兌美元升值 0.42% 至 1.23 美元，日圓兌美元上揚 0.45% 至 102.64 日圓。

英鎊兌美元擺脫周一頹勢，回升 0.45% 至 1.363 美元。

英鎊走勢震盪，強生政府周一下令第三度全國封鎖，以遏制英國快速傳播的變異病毒，導致英鎊兌美元重貶 0.73%，寫下去年 12 月 10 日以來的最大跌幅。

比特幣回到 34000 美元關卡之上，紐約盤上漲 6.41% 至 34,077.96 美元。

比特幣近期價格如雲霄飛車般的波動，周日達到創紀錄的 34,800 美元，卻在隔天急挫，最低觸及 27,734 美元。

截至周三 (6 日) 台灣時間約 6:00 價格：