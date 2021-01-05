黑石2021年十大驚奇預測：標普暴跌後再漲至4500、美元轉強

美國私募基金黑石集團 (Blockstone) 對 2021 年做出「十大驚奇」預測，標普 500 指數上半年恐重挫 20%，之後一路反攻、上看 4500 點，其他驚人預言還包括美國經濟成長率突破 6%、美元轉強、特斯拉可能收購某一家大型汽車製造商等。

根據黑石私人財富部門的副董事長韋恩 (Byron Wien) 和首席投資策略師 Joe Zidle 在這份報告中說：「5 到 10 種疫苗取得成功，加上治療方法改善，將使美國人生活在 2021 年陣亡將士紀念日 (5 月 31 日) 之前恢復某種程度的『正常』，搭飛機之前需要出示疫苗接種證明。」

韋恩說：「我們將展開歷史上最長久的經濟周期，比 2010 到 2020 年那一波還要長。」

報告中預測，標普 500 指數將在上半年暴跌 20%、遁入熊市，之後再一路反攻至 4500 點。

兩人還預測，聯準會 (Fed) 和財政部將延續寬鬆政策，支撐經濟；通膨上升 (儘管依然溫和)，帶動金價上漲並提高加密貨幣吸引力；美元將因美國經濟轉強而扭轉跌勢。

87 歲的韋恩從 1986 年起每年都發布十大驚奇預測，是華爾街知名分析師。他一年前預測標普上看 3,500 點，最終 2020 年封關收 3,756.07 點，和他的預測吻合。但其他預測失準，如油價未漲破每桶 70 美元，10 年期美債殖利率並未躍升至 2.5%，看空蘋果、亞馬遜等科技巨頭的預言也落空。

韋恩說，十大驚奇預測的清單組成事件為投資人預測有 3 分之 1 以上發生機率、但他認為有 50% 以上發生的可能性。

2021 年十大驚奇其他預測如下：

Fed 延長購債期限，避免殖利率曲線趨於陡峭

川普設立自己的電視台，並規劃參選 2024 年總統

拜登上任後修補美中貿易關係，使中國股市漲勢領先新興市場

景氣循環類股漲勢領先防禦類股，小型股跑贏大型股，大型科技股一整年表現落後

美國司法部放軟對 Google 和臉書的監管力道

受益於經濟活動恢復正常，西德州中質原油 (WTI) 漲至每桶 65 美元，能源類債券和能源股都上漲

機率略低但仍可能發生的事件：