阻升人民幣再一招 中國人行上調境外放款係數

周三 (6 日) 中國官媒報導指出，中國人民銀行及外匯管理局決定將境內企業的境外放款宏觀審慎調節係數由 0.3 上調至 0.5。外界解讀此舉將是人行有意替人民幣強升之勢踩煞車。

中國人行表示在上調境內企業的境外放款宏觀審慎調節係數後，境內企業境外放款的上限將相應提升，可進一步滿足企業「走出去」的資金需求，也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。

(圖片: AFP)

紅塔證券稱，該政策是希望推動更多企業走出去，進行多元化佈局。目前，很多核心技術、高階產業都分佈在境外，擴大境內企業境外放款，有利於促進企業多元化配置，進行產業轉型升級。此外，人行外匯占款保持穩定，也表明希望企業更多進行境外配置的意圖。

某外資銀行提到，該項調整客觀上會推動中國企業赴海外投資。在宏觀審慎調節係數上調後，企業在境外放款額度會增加，對於境內企業而言，可以更好地將金流移至其境外子公司。

中銀證券認為，在外匯市場供過於求、人民幣面臨升值壓力的情況下，預計 2021 年外匯市場將呈現「增加匯率彈性 + 擴大資本流出 + 調控資本流入」的外匯政策組合。

中國人行除了推動企業走出去，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定、防止炒匯套利風險也是關注重點。

近期中國人行發布的貨幣政策執行報告中提到，要充分發揮外匯市場自律機制，要求金融機構保持風險中性，加強對企業進行外匯衍生品交易的真實性審核，防止部分企業進行炒匯、投機所帶來金融機構的信用風險。

