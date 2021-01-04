熱錢止不住 人民幣升逾400基點 6.45重現

周一 (4 日) 離岸人民幣開紅盤，完全不受民間製造業 PMI 不如預期，以及新冠變種病毒在全球肆虐的影響，資金持續拋售美元，大量湧進人民幣資產。早盤人民幣一度大升逾 400 基點，衝破 1 美元兌 6.46 人民幣大關，創 2018 年 6 月以來新高。

隨著疫情好轉之下，人民幣在去年 5 月底觸底回升，累積升值幅度近 9%。去年最大的兩波升幅分別發生在 8 月與 11 月，月升值幅度分別達 1.84% 及 1.68%。

今 (4) 日人民幣對美元中間價則較前一個交易日調貶 159 個基點，報 1 美元兌 6.5408 人民幣，2020 年已升值近 7%。

截至上午 11:09 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4629 人民幣，升值 321 基點，升幅 0.49%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

而受到美元急貶之勢，2020 年 12 月 31 日，中國外匯交易中心修改 CFETS 人民幣匯率指數一籃子貨幣權重，下調美元權重，上調歐元、港幣、英鎊、澳元等權重。

興業證券認為，考慮到中歐投資協定的簽署，未來人民幣指數去美元化可能持續下去。此外，調整一籃子貨幣權重，CFETS 指數的趨勢基本不會有太大改變。

經回溯測試後，2021 年最新權重下 CFETS 指數在下滑波段中往往振幅較小，而在升值波段中振幅擴大，這意味著 2021 年 CFETS 指數上漲波段時升值的空間可能更大。

摩根大通則認為，這波人民幣升值是由中國經濟基本面推動的，預計 2021 年人民幣仍然會維持較強的走勢，至少這波人民幣升值潮會持續到今年上半年。到 2021 年底，人民幣兌換美元的匯率有機會見到 6.25 價位。

中國中信證券則預測，2021 年第三季美元指數將跌破 85，人民幣兌美元將升至 6.2，美元進入中長期貶值階段，外資將趨勢性加碼中國資產。

