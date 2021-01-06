【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 12 月 ISM 製造業 PMI 60.7，優於預期 56.5。國際油價躍升至 50 美元以上帶動能源股大漲，美光、台積電 ADR 引領晶片股勁揚，中國三大電信免於下市帶動中概股大漲，週二美股上漲，漲幅介於 0.55 至 1.94％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 上漲 1.24%，TESLA 上漲 0.73%，台積電 ADR 上漲 0.96%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 14,600 點至 14,700 點，壓力為 15,200 點至 15,300 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 180 點附近，壓力為 190 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 12 月營收靓、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5.2448 晶電與 3698 隆達於 1 月 6 日合組富采投資控股股份有限公司（股票代號：3714），新型顯示技術 mini LED 及 micro LED 之研發及製造將為未來發展重點。

6. 晶圓代工產能供不應求，聯電（2303）繼調漲 8 吋代工價格後，昨（5）日證實近期調升 12 吋代工報價，今年的新訂單開始適用調整後報價。這也意味這波晶圓代工漲價潮從 8 吋蔓延至 12 吋。

7. 鴻海（2317）公布 2020 年 12 月營收為 7,137.8 億元，月增 4.8%、年增 32.3%，再創單月新高，也是首度站上 7,000 億元，連帶讓去年第 4 季營收、全年營收同步寫下歷史新高，連三年營收站穩 5 兆元大關。

8. 大立光（3008）昨（5）日公布去年 12 月合併營收為 49.1 億元，月減 6%，不如市場與公司預期，為五個月來低點。大立光表示，元月拉貨動能將較上月下滑。法人認為，大立光受華為禁令影響延續、缺料與新台幣強勢等三大負面因素衝擊，短線營運仍處於逆風。

9. 疫情帶動居家工作、遠距教學，電池模組三雄去年營運大豐收。新普（6121）IT 業務持續增長，非 IT 的二輪電動車等應用貢獻逐步擴大，去年 12 月營收 97.5 億元，月增 1.4%、年增 29.5%，逼近百億元大關，刷新單月歷史新高，連續四個月登頂。

10. 長榮（2603）因遭列入注意股票，證交所 5 日要求公布自結數字。長榮自結去年 11 月合併營收為 196.99 億元，稅前純益 52.42 億元，稅後純益 49.31 億元，每股盈餘（EPS）為 0.85 元，超過去年第二季單季 EPS 為 0.66 元的數字。

