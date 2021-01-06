挪威去年電動車市占首度過半 預估2021年達65%

根據挪威道路交通資訊委員會 (OFV)5 日 (週二) 公布的數據，挪威 2020 年的電動車銷售年增 27% 至 7 萬 6804 輛，市占上揚 12 個百分點至 54%，電動車 (EV) 比例首度過半。

挪威曾有電動車單月市占過半的紀錄，但是全年的市占過半還是首度出現。

挪威 2020 年最暢銷的汽車是奧迪 (Audi) 的「e-tron」，特斯拉的「Model 3」與福斯的「ID.3」緊追在後，前幾名都是電動車的天下。

電動車 2010 年在挪威的市占率還不到 1%，十年後的今天已有巨大轉變。原因除了挪威一直以來就針對電動車課徵較少稅金，各家車廠推出多款電動車也讓市場快速擴張。

插電式油電混合動力車 (PHV)2020 年在挪威的市占率達 20%。而汽油及柴油車的市占率，僅各占 8% 及 9%。

2020 年 12 月期間，電動車市占率為 67%，若加上 PHV 更逼近九成。

挪威當局已訂立目標，規定新車市場在 2025 年之前，所有乘用車都必須是電動車 (EV) 或燃料電池車 (FCV) 等溫室氣體零排放車種，消費者在購車時也都優先選擇這類車款。

由於 2021 年將有更多的新款電動車上市，挪威電動車協會 (Norsk Elbilforening) 預測， 2021 年的電動車市占將達到 65%。