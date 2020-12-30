電動車狂潮好威 這檔鋰電池ETF今年來飆漲120%

全球掀起電動車狂潮，不僅領頭羊特斯拉噴漲 693%，相關概念股與 ETF 也很火熱。其中，由於目前電動車的電池以鋰電池為主，Global X 鋰電池技術 ETF(LIT-US) 漲勢驚人，今年來股價已飆升 120%，同期上漲 15.62%。

LIT 於 2010 年 7 月掛牌上市，共有 41 檔成分股，主要專注投資鋰電池生態系統，包含鋰礦商和鋰電池製造商。第一大成分股為美國雅寶 (ALB-US) 占比 12.32%；其次為江西贛鋒鋰業（Ganfeng Lithium），權重占 6.15%，在中國鋰供應鏈佔主導地位；特斯拉為第三大成分股，佔比 5.29%。

日前蘋果遭披露，最快在 2021 年第三季就會推出電動車 Apple Car，並搭載自主研發的革命性電池技術，以提高車輛的安全性和續航里程；傳統車廠如 BMW、賓士等，也將推出新電動車，可以預見，未來幾年內，電動車市場競爭將更加激烈。

電動車銷售量即將跳增，必然帶動鋰電池的出貨量增長。然而鋰價已連續走低 3 年，主要是受到新興礦脈導致供給過剩衝擊。如今鋰價或許已經觸底反彈，中國的碳酸鋰報價則上漲將近 1%。

寧德時代 29 日公告，將斥資約 400 億人民幣擴大電池鋰電池產能，受此消息激勵，寧德時代 30 日股價開盤跳漲，盤中一度大漲近 13%。多家券商也看好上調目標價，中金公司甚至喊到 450 人民幣，距離目前股價還有約五成的上漲空間。

作為鋰材料下游的電池商的強勁表現，或許給了鋰價明年的走勢給出了樂觀指引。