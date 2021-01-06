強台幣時代 有錢人默默佈局房市

台幣持續升值，資金湧入台灣，未來十年內資與外資合力建設台灣。《財訊》分析這一波錢潮已進入股市、房市雙布局階段；值得注意的是，雖然台股後市發展仍屬樂觀，但有錢人已經開始將從股市賺到的錢，部分悄悄挪移至房市，藉以分散風險，這些投資大戶的動向值得關注。

股市將持續多頭、房地產漲勢再起，有錢人如何進行資產配置，一直是許多人關心的議題。日前《華爾街日報》披露，鴻海集團創辦人郭台銘兒子郭守正斥資 22 億元新台幣，買下洛杉磯超級豪宅，創下 2020 年全美第四高豪宅交易紀錄，鴻海郭家動作顯示，台灣不少富豪已悄悄進行資產移轉的動作。

《財訊》報導指出，在 2020 年台股大漲的同時，7 到 11 月台灣六都移轉棟數，除台南成長僅個位數之外，其他五都交易年成長都達到 13% 到 20%，顯示台灣房地產交易，確實隨著台股大漲而交易更為熱絡，今年預料也將延續股、房雙漲的趨勢。這一切的前提，都奠基於資金回流台灣，以及新台幣升值的效應，目前看來，今年的趨勢不會改變。

(財訊提供)

去年新台幣升值 5.61%，今年也持續走高，而新台幣升值，主要是全球台商資金回台，估計超過 2000 億元，創造新台幣狂升態勢。《財訊》分析，台商資金回流，外資近月來也開始轉彎。去年累計前 11 月外資淨匯出約 95.68 億美元，不過去年十月以後的氣氛已開始轉變，當時台股持續創高，外資轉為淨匯入 20 億美元，11 月也淨匯入 58.88 億美元。也因此讓各界更有信心，今年內資與外資將持續匯回台灣，新台幣升值的趨勢不變，既讓台股有續漲空間，也讓台灣房地產跟漲。

自從全球疫情大爆發以來，由於台灣防疫成效好，許多旅居海外的台商或是華僑紛紛回台置產，將驅動另一波上漲的動能。

