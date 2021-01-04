股匯狂漲 台幣未守28.5元心理關卡 法人估Q1恐見27.5元

資金行情發燒，台股今 (4) 日 2021 年開紅盤續寫新高，終場以 14902.03 點作收，收漲 169.5 點，新台幣盤中也續寫新高 28.065 元，儘管尾盤升幅收斂，終場仍升值 8.4 分，收在 28.424 元，台灣央行未強守 28.5 元心理大關；隨著新台幣持續朝 28 元整數關卡靠攏，法人認為，第一季新台幣有機會挑戰 27.5 元價位。

國泰證期研究部指出，美國財政部日前將台灣列入匯率操縱國觀察名單，若台灣遭判定繼續買美元以穩定匯價，最快恐 4 月將會被列為匯率操縱國，根據歷史經驗來看，在 1988 年匯率操縱國、2016-2017 年觀察名單後，新台幣均出現進一步升值，並帶動股市同步走高。

國泰證期進一步說明，新台幣升值周期約在 10%，由於 2019-2020 已升值 8.1%，新台幣再升值空間不大，不過，據台灣匯市歷史經驗，當新台幣面臨匯率操縱國指控風險時，新台幣升值機率仍高，因此，預估新台幣 28 元將是新常態，甚至不排除第一季有機會挑戰 27.5 元。

台幣今日以 28.25 元、升值 2.58 元開出，隨著連破 28.2、28.1 元關卡，最高衝上 28.065 元，續寫新高，有持續朝 28 元靠攏意味，在面對國內產業匯損、資金強勁流入和美國匯率操縱觀察等兩面刃的情勢下，市場都在關注央行對新台幣的態度。

觀察主要亞幣，今日人民幣強彈 1% 左右，泰銖、韓元也升值 0.5% 上下，星元升 0.4%，台幣以升值 0.29% 作收。