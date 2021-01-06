美情報機構：駭客攻擊可能來自俄羅斯 受害部門少於10個

美國多個政府部門遭大規模駭客攻擊事件，美國情報及執法機構周二 (5 日) 罕見發表聯合聲明，認為攻擊的駭客組織可能源自俄羅斯。

聯邦調查局 (FBI) 與國家情報總監辦公室 (ODNI)、國土安全部及旗下的網路安全及基礎設施安全局 (CISA)，共同發表聲明，推測駭客攻擊的目的不在破壞部門運作，而是間諜活動，藉此蒐集情報，如同一些議員所提出的看法。

由多部門組成的協調小組指出，目前遭到入侵的政府機構少於 10 個，但還會進一步調查，不排除更多部門受害。

儘管美國總統川普暗示中國應對此一情況負起責任，但協調小組表示，駭客的來源很大可能性來自俄羅斯，「將需要持續而專注的行動進行修復」。

美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 先前點名，俄羅斯「很顯然」是這些行動的幕後黑手，但莫斯科方面否認指控。

駭客利用 SolarWinds Corp. 廣被使用的軟體更新實施入侵，這家公司表示，可能有多達 18000 位客戶被植入了惡意程式。聲明則認為，「系統遭到駭客後續活動入侵的機構數量要少得多」，多數客戶雖接收惡意程式，但駭客只攻擊了少數客戶。

根據先前報導，包括財政部、商務部、能源部等美國的政府機構遭受攻擊。