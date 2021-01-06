〈富邦金擬併日盛金〉中資疑雲+收購價歧見 併購生變？黃天牧說話了

富邦金 (2881-TW) 併日盛金 (5820-TW) 案子一波三折，市場關注併購案是否有變數，金管會主委黃天牧今 (6) 日表示，價格是高是低不評論，尊重市場機制；至於中資疑義，金管會已另案處理，查核日盛金大股東是否涉及中資，如有查到，會依法行政。

金管會核准富邦金 (2881-TW)「金金併」後，不僅外界不斷質疑金管會核准富邦金公開收購日盛金，是幫中資解套，現在就連雙方對收購價格都產生歧見。

立委高嘉瑜，民進黨前立委段宜康也認為，日盛金中資疑雲一直未能釐清，其兩大股東建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。

段宜康表示，政府查明確屬中資，雖然也是下令限期出脫持股；但和現在由富邦金出高價收購相比，被迫出脫和待價而沽的賣方市場行情當然大大不同。

除中資風波，富邦金與日盛金兩造雙方對收購價格也出現歧見，富邦金擬以每股 13 元收購日盛金，卻被日盛金於股市公開觀測站公告表示經獨立專家評估不合理、價格過低，日盛金的合理價最高喊到每股 16.93 元，與富邦金落差甚大，因此日盛金建議股東「應審慎評估是否賣出」。

針對國內首起金金併，富邦金啟動公開收購買入日盛金，卻頻頻發生變數，首宗金金併是否破局？黃天牧表示，價格是高、是低，金管會不評論，公開收購說明書中都有說明決定價格的機制。是否擔憂雙方收購價談不攏？黃回應：「 金管會尊重市場機制。」

至於中資疑義，黃天牧表示，目前只是審核富邦金適格性，並同意他們進行公開收購，並未對被併購金控審查，中資問題，無論是之前的正大集團或是這次的富邦金，金管會對於中資查核的態度一致，金管會已另案處理，查核日盛金大股東是否涉及中資，如有查到，會依法行政。

但黃天牧強調，就如同大同的中資案，必須抓到有中資之後，才能予以開罰並限期出脫處份，在沒有證據確定是中資之前，如投票權等股東權都可依法行使，政府也必須依法行政。