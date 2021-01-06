政府標案挹注 安碁資訊去年12月營收首破億元、全年攀峰

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 今公布去年 12 月營收，受惠政府機關、金融證券產業需求，單月營收首度突破億元大關，達 1.26 億元、第 4 季營收達 2.59 億元，累計去年全年達 8.03 億元，單月、單季、去年全年均創歷史新高。

安碁資訊去年 12 月營收達 1.26 億元，月增 85.39%、年增 38.92%，累計第 4 季營收 2.59 億元，季增 31.7%、年增 31.1%，全年營收則達 8.03 億元、年增 25.1%。

安碁資訊表示，第 4 季營運成長動能來自政府機關、金融證券產業，其中，政府近期持續推動資通安全專法，促使各機構單位持續編列定額的資安支出，金融產業方面，安碁資訊協助金融業資安滲透測試、銀行 APP 資安控管，在金管會制訂金融產業定期資安檢測及演練規範下，安碁資訊均可望受惠。

展望今年，安碁資訊看好全球加速數位轉型，企業部門資安需求逐年提升，將持續拓展金融、製造業資安服務，海外市場則著重泰國、印尼等地，在企業資安維運服務需求進一步擴大，營運可望雙位數保持成長。