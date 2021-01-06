日盛金中資調查最新進度曝光 金管會爆一名大股東疑似染疫

金管會正積極追查日盛金 (5820-TW) 大股東建群投資的最終受益人是否為中資，建高控股總裁陳銘達的補件卻久久沒有下文，銀行局長莊琇媛今 (6) 日表示，補件的證明文件預計這一、兩天會送到金管會，但是另二位加拿大籍自然人大股東中，一位疑似染疫所以一直無法聯繫，金管會會持續安排。

日盛金頻頻遭疑大股東有中資色彩，且背後藏鏡人疑似就是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會為了要落實股東持股行動方案，已在去年 11 月 5 日會見日盛金第二大股東建群投資也是建高控股總裁陳銘達，雖然陳銘達否認自己是陸方人頭，但是金管會仍要求陳銘達補件證明自己是實質的最終受益人、而非人頭。

莊琇媛表示，這一、兩天陳銘達就會提出他要補充的證明文件，取得文件後會多方驗證陳銘達的說法，不會只聽他的片面之詞，會就他提出的資料去檢視是否真有實質控制權，並看他提供的文件是否有具說服力；另外，外界一直質疑建群投資是陸資，莊琇媛表示，這是 2009 年時的金流，且還是跨國金流，查證有一定的難度，但銀行局將想辦法去清查。

至於建群投資除了陳銘達以外，還有二位加拿大籍的自然人為最終受益人，至今一直未露面，莊琇媛表示，其中一位說自己疑似染上新冠肺炎，所以一直無法聯繫，金管會會持續再約。