正崴去年12月營收登13個月高點 今年營收重返成長戰6年新高

正崴 (2392-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 91.49 億元，月增 0.4%、年增 13.1%，寫下 13 個月新高；全年營收 895.52 億元，年減 8.5%，正崴表示，今年在三大產品線同步成長，全年營收可望重返成長，法人估，正崴全年營收年增 1 成，將挑戰 6 年新高。

正崴第四季進入旺季營收 272.1 億元，季增 5.3%，年減 4.5% 則是受到疫情影響，客戶新品遞延。

正崴表示，目前三大事業展望均佳，通路事業受惠 iPhone 新機延後上市，換機效應將延續至上半年；零組件以及系統組裝業務，則可受惠二輪及四輪電動車相關的產品應用，以及資料中心高傳輸線束、遊戲機及周邊等需求，動能同樣強勁。

公司預估，三大事業今年都會有雙位數成長，將帶動整體營收較去年成長約 1 成，若以去年營收 895.52 億元估算，今年營收可望超越 2019 年的 978.2 億元，挑戰 6 年新高的成績。

而正崴也同步公告，子公司 NEW START INDUSTRIES LTD.，向轉投資的富港電子 (徐州) 增資 1 億美元，約新台幣 28 億元，目的為長期投資。