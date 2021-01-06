紓困、疫苗激勵美股多頭 法人看好科技股續掌主流地位

美國通過紓困案加上疫苗研發利多加持，激勵美股多頭持續，富蘭克林華美投信表示，從趨勢來看，多頭走勢中科技股表現勝過價值股，加上疫苗問世、政策支持，預期科技股今年仍將走多頭趨勢，建議可趁早布局 AI 新科技趨勢。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，從趨勢上而言，多頭行情愈走到後期，預期科技股表現優於價值股的程度更加明顯，加上 5G、AI、自動化，雲端物聯網等技術成熟並商用化，人類對於創新科技的需求提升，具備研發及創新能力的科技公司將脫穎而出，其股價更容易以不合理的幅度與速度飆漲。

美國新任總統拜登將於 1 月初走馬上任，拜登競選政策也支持環保與潔淨能源一環，與台灣政府目前積極推動的綠能、風力發電概念如出一轍。

黃壬信指出，為降低空污影響，歐洲各國紛紛訂出燃油車 (ICE) 的終結日，其中德國 2030 年起禁售燃油車；同時，中國亦計畫 2035 年前純電動車 (NEV) 與混合動力車 (HEV) 使用率各 50%，之後不再使用燃油車。

黃壬信表示，搭配燃油車趨勢，以及電池生產技術提升使電動車成本下降，電動車普及指日可待，與電動車相關的車聯網 (IoV)、車載通訊 (V2V)、ADAS(輔助自駕系統) 等科技元件需求大增，智慧車概念股將受惠，帶動股市新一波行情。

此外，因應交通運輸的智慧化需求，包括道路上交通號誌、周邊電線桿、路燈、防撞護欄等到電子看板都將加入智慧系統，不僅人與車、車與車也可互相溝通，最後串聯至住家、商辦大樓、公共設施也全都跟進智慧化，提供人工智慧全自動的服務。

黃壬信表示，粗估目前全球每年 15 億支智慧手機市場、每台 600 美元，手機市場約近 1 兆美元規模，而電動汽車商機更勝於此，初估智慧車市場約每年 8800 萬台，每台 2.5 萬美元，估計商機約近 2.2 兆元。