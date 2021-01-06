涉抄襲應用程式 臉書遭義大利法院判賠383萬歐元

據法庭文件顯示，義大利米蘭一家上訴法院在週二 (5 日) 對美國科技巨頭臉書 (FB-US) 做出最後判決，判定臉書應向一家義大利軟體開發公司賠償 383 萬歐元 (合 470 萬美元)，以彌補因臉書複製該公司應用程式而造成的虧損。

文件中指出，臉書從義大利一個商業能力應用程式「Faround」中抄襲了「Nearby」功能，該應用程式允許用戶通過地理定位，來識別周圍地區的商店、餐廳等。

該上訴法院維持了 2019 年的裁決，但是增加了臉書必須支付的賠償金額，最初定為 35 萬歐元。

臉書發言人向媒體表示：「我們已經收到法院的裁決，如今正在仔細審查。」

先前，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和 46 州檢察長組成的聯盟對臉書提起反壟斷訴訟，臉書可能被迫出售 Instagram(IG) 和 WhatsApp 這兩項珍貴的資產。

臉書一次面臨兩起訴訟，成為今年秋天以來，第二家面臨重大法律挑戰的大型科技公司。美國司法部 10 月控告 Google 濫用市場權力打擊對手。

最新訴訟凸顯，各國當局於大型科技公司的管制更嚴格。臉書去年和 FTC 就違反消費者隱私的反壟斷官司達成 50 億美元和解，但反壟斷專家、消費者保護倡議團體和一些國會議員認為，針對大型科技公司權力擴張，FTC 需要做更多事。

同時，臉書也面臨歐盟的反壟斷審查。歐盟執委會正在對臉書掌控和使用用戶資料 (包含廣告目的) 進行初步調查，這可能演變成正式調查，也可能就此打住。