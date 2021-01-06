中華電將建置逾1萬座5G基地台 資本支出估超過去年

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (6) 日表示，去年 5G 基地台已建置逾 4000 座，今年將會超過 1 萬座，目前 5G 基站資本支出逼近 130 億元，估今年全年資本支出將超過去年 307 億元。

郭水義今日出席第四屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，會後表示，去年在全台建置 4000 座 5G 基地台，今年將加速、加量積極建設，5G 基地台數量將超過 1 萬座，看好 3 年內，台灣 5G 網路涵蓋率達 9 成以上。

中華電積極布局 5G，日前公告向愛立信與諾基亞採購行動寬頻業務設備，金額分別為 63.4 億元、62.5 億元，郭水義指出，兩項採購案總金額近 130 億元，今年行動資本支出將以此為基礎，估全年資本支出將超過去年 307 億元，但是否會是歷史新高，仍需待月底董事會審議。

郭水義強調，5G 基地台建置不是同業間的競賽，公司有自己的步調，此外，5G 建設補助已在立法院審議中，若順利通過，後續仍將維持 5G 基地台加量、加速，並將 5 年建置計畫縮短為 3 年，且對相關創新應用服務無往不利。

郭水義表示，中華電除加速 5G 網路建設，也將透過 5G 帶動創新應用，結合 AI、區塊鏈等新技術，提供新創業者發展創新應用服務，並全力組成國家隊，全力拓展海外國際市場。