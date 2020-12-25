〈中華電5G布局〉企業客戶比重逐年提升 明年營收維持雙位數成長

中華電 (2412-TW) 企業客戶分公司總經理吳麗秀今 (25) 日表示，公司自 2007 年提出 ICT 資通訊專案，爭取政府、企業大型標案後，企業客戶占集團營收比重逐年成長，今年營收已雙位數成長，看好明年持續拓展 5G 垂直應用下，明年全年企業客戶營收維持雙位數增長。

吳麗秀指出，中華電自 2007 年開始拓展 ICT 資通訊專案，其中 2010 年取得逾 30 億元稅務大型專案，也是指標型專案，駐點超過 200 名員工，建置機房、入口網站、稅務系統等，至今仍駐點約百名員工來維護系統。

除稅務專案外，後續指標型政府專案包括電子發票、身分證認證系統、台電、勞保局課服系統、移民系統人臉辨識等；企業方面則以金融體系居多，另外，去年拿下網銀將來銀行核心系統，今年完成建置系統。

吳麗秀表示，由於在政府、金融體系、財政、勞保、警政消防領域已建立商業模式，帶動企業客戶在集團營收比重逐年成長。

展望後市，吳麗秀說，隨著 5G 應用持續推出，明年營運主軸將擺在專網相關案子、智慧城市、醫療及文化等，看好今年企業客戶營收已成雙位數成長，明年同樣維持雙位數增長。