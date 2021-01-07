〈貴金屬盤後〉10年期美公債登9月高點 市場獲利了結 黃金跌逾2%

週三 (6 日) 交易，黃金期貨價格跌逾 2%，係因美國公債殖利率上升，削弱了不孳息的黃金競爭優勢。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「長期公債殖利率上升對黃金來說是個阻力，倘若 10 年期公債殖利率持續上升，黃金可能會走低。」

美國 10 年期公債殖利率觸及近 1.06%，登上自去年 3 月以來的最高水準。

週三市場密切關注喬治亞州的參議員決選，倘若民主黨拿下該州兩席，「這能對公債殖利率帶來進一步向上壓力，因此即使美元指數持續下滑，黃金也可能在短期間持續走低。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 45.80 美元或 2.3%，收每盎司 1908.60 美元，盤中高點曾達 1962.50 美元。

在 Fed 發佈 12 月會議記錄後不久，週三電子盤金價上升至 1912.40 美元。

3 月白銀期貨價格下跌 60 美分或 2.2%，收每盎司 27.042 美元。

在喬治亞選舉進行期間，黃金週二登上 2 個月高點，接著迎來週三大跌。美國公債殖利率一夕上升，係因初期開票統計顯示民主黨可能會拿下喬治亞州 2 席，進而控制國會，讓拜登政府有更多力量可通過刺激法案，以兌現其競選承諾與實現政策目標。

分析師表示，民主黨有望控制參議院，民主黨立法者現在可能更有空間採取更具侵略性的財政措施，這些措施可能通過增加債務發行和提高通膨預期而對債券市場構成壓力。

Armbruster 認為，在某種程度上，Fed「不會容忍公債殖利率上升，且將實施其殖利率曲線的控制政策框架。倘若 Fed 宣布殖利率控制曲線政策，那將會構成黃金級大利多。」

市場參與者也將今日黃金下跌歸因於投資者的獲利了結行為。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 每日研究報告指出，黃金和白銀期貨價格走低，係因「一些正常的獲利了結交易，在金價登上 2 個月高點、白銀登上 4 個月高點後，一些短期期貨交易者和圖表鞏固結算其收益。」

「技術上來說，日線圖上存在價格上漲趨勢，2 月黃金期貨多頭整體近期技術優勢牢固。」

「多頭下個上行目標價是讓 2 月期貨紮實收在高於 11 月高點 1973.30 美元的阻力點，而空頭下一個下行價格目標則是跌破牢固的技術支撐點 1900 美元。」

今日即使就業報告不佳，黃金仍走跌。根據 ADP 國家就業報告，12 月美國私營產業就業下降 12.3 萬人，為 4 月以來首次下降。

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收每磅 3.6505 美元。

銅價繼續創 2013 年 2 月以來最活躍契約的最高收盤價。Zaner Metals 的分析師表示，「部分原因是秘魯出現了新的供應擔憂，因涉及勞資糾紛，礦山運輸受阻，進而給予期銅支撐力。」