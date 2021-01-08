〈貴金屬盤後〉公債殖利率打壓後一日 黃金反彈上升

週四 (7 日) 交易，黃金期貨價格部分反彈。前一日因美國公債殖利率上升至接近 1.06%，為去年 3 月以來高點，令不孳息的黃金在連 5 漲後收低。



大宗商品交易者篤定，黃金長期前景看漲，因為國會兩院在民主黨控制下，美政府更容易提高支出以通膨刺激經濟成長，而這有利推升金價。

StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析主管 Rhona O'Connell 表示，「隨著喬治亞州參議員決選結果出爐，民主黨拿下 2 個席位，理論上開啟了比以往更強勁的刺激方案大門。」

然而，週三黃金和白銀價格卻脫離盤中高點，她週四表示這「看起來很像是『在消息釋出時買進，在事實呈現時賣出』的交易。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 5 美元或 0.3%，收每盎司 1913.60 美元。

週三黃金收低 2.3%，但盤中高點曾達 1962.50 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 22 美分或 0.8%，收每盎司 27.261 美元。前一日白銀下跌 2.2%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「整體而言，黃金市場深陷『無人之地』。前一日因公債殖利率上升，黃金和美元一起走低，接著隔天黃金又在通膨交易中反彈。」

「藍色浪潮應該會推高金價。」他提到，民主黨控制參議院後，可為拜登的任命和立法議程鋪平道路。

與此同時，「美元過度看跌的部位正獲得彌補，這將會是短期阻力。」ICE 美元指數週四上升 0.3%，使美元計價的黃金承壓。

週三美國國會遭暴動佔領期間有 4 人喪生，顯見美國政權和平移轉出現挑戰。暴動者主張選舉詐欺與選舉不當行為等，但沒有證據也無根據。

週四美國公債殖利率超越週三高點，這點可能會削弱黃金和白銀部分需求。

費城 Fed 主席 Patrick Harker 週四表示，今年第一季經濟可能會出現大幅放緩，甚至負成長。此評論或許也提供黃金避險的支撐力。

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