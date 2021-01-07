買康寧！瑞銀：自我創新力強 材料成本低 光纖應用成長無盡頭

康寧 (GLW-US) 週三股價獲得提振，因瑞銀分析師 John Roberts 給予買進評價以及目標價 43 美元，看好康寧自我創新力強、材料成本低，在光纖方面的應用成長「無盡頭」。

康寧週三上漲 1.23 美元或 3.45%，收 36.90 美元。

Roberts 研究報告指出，康寧是特殊材料的玻璃應用全球領導者，其玻璃並非用在窗戶、容器或玻璃纖維這些傳統應用上。

他提到，康寧玻璃獨特的光學、熱和化學惰性，使其成為許多應用的唯一解決方案，如：光學信號傳輸、在透明膠片上蝕刻的墊子設備、保護行動設備免於墜落毀損、為汽車控制排放量提供催化器表面、藥品包裝和細胞培養生產設備。

「隨著新應用取代舊應用，康寧持續自我創新。」

他指出，康寧超過 20％的銷售額來自產品增長速度遠遠超過其最終市場，例如大猩猩玻璃 (Gorilla) 和相關的行動設備表面玻璃、汽車材料以及醫藥用途。

他認為，光纖用於 5G 和數據中心、筆電和電視顯示器玻璃中，其成長「未見盡頭」。

「玻璃是利潤率異常高的材料業務，廉價的沙狀礦物是最大的原材料，以及在加工過程中將其熔化成液體的能源。」

康寧的毛利率約為 40％，在 Roberts 追蹤的企業中名列前茅。他預期，康寧到 2023 年底複合銷售成長約 6%，每股盈餘成長平均 15%。