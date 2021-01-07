如何應對雲端運算漲潮？瑞信：買Arista！

瑞信認為，隨著雲端運算支出加速，電腦網絡公司 Arista Networks (ANET-US) 業務應可見好轉。

該公司致力於設計和銷售多層網絡交換器，為大型數據中心、雲端運算、高頻交易和高性能計算環境提供軟體定義的解決方案。

瑞信分析師 Sami Badri 調升 Arista 股票評級，自「中立」升至「優於大盤」，且目標價也自 184 美元躍升至 351 美元。

Badri 認為，投資者邁向 2021 年的預期似乎保守，有多個驅動力可讓 Arista 潛在銷售成長高於預期。

其一， 在超大規模公共雲業務的推動下，2021 年企業持續大量投資數據中心容量。

其二，100 GB 網路交換器的數據中心採用週期「拉長」，而該公司在該市場佔有強勁地位。

此外，他預期 Arista 的營業利潤將持續上升。

Badri 預期，今年 Arista 的營收成長 15%，明年有 13%，均較華爾街共識高出一個百分點。

「我們相信，雲端巨頭和服務供應商會持續長期使用 Arista 的數據中心切換器，因為該公司專有的 EOS 軟體、快速的採用和先進零件的整合，以及網絡設備效能。」

週三 Arista 小跌 0.05% 至 285.87 美元。S&P 500 同日上升 0.6%。