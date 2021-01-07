原油價格坐5望6？高盛：今年有望先蹲後跳

受惠於沙烏地阿拉伯自願減產以及美國原油庫存大減，國際油價本週突破 50 美元整數關卡，高盛認為，由於疫情陰霾尚未散去，短期間原油漲勢將受限，不過，第二季原油可能供不應求，今年油價上看 65 美元。

OPEC+ 本週宣布產油國將維持穩定產量，沙烏地阿拉伯週二也宣布自願將 2、 3 月原油日產量額外減少 100 萬桶，再加上美國原油庫存大減，本週以來原油累計上漲逾 5% ，截至截稿前 12 時許，布蘭特原油期貨報價為每桶 54.7 美元。

然而，目前原油仍受到疫情不確定性影響，目前許多國家出現變異病毒確診案例，需求前景有壓，而供給面還要考量到沙烏地阿拉伯和俄羅斯是否願意同意 OPEC + 的減產協議。

原油要在今年回到疫情前的價位恐怕非常困難，路透社上月對分析師進行調查顯示，華爾街普遍預期布蘭特原油「今年僅小幅上漲至每桶 50 美元以上」。

高盛能源分析團隊週三發布報告表示：「 OPEC+ 協議有提高供給量的可能，而沙烏地阿拉伯的決定則可能反映出疫情升溫正造成需求減弱。」

高盛說，由於沙烏地阿拉伯承諾出面平衡市場，因此原油下跌空間相對有限，不過潛在減產幅度可能超過實際需求，因此第二季可能會面臨供需緊繃的風險。

此外，高盛認為，隨著天氣回溫和疫苗普及，需求也將在 3 月份開始反彈，屆時供給面要提高產量還需要時間，預計 4 月到 7 月期間，每天會有 130 萬桶的原油短缺，供不應求的狀況有機會在未來幾週內支持油價上揚。

因此，高盛表示，直到今年年底，原油價格將達到每桶 65 美元的強勁水平，仍遠高於市場預期和共識預期。

PVM Oil Associates 的 Stephen Brennock 週三也認為，原油價格在上半年漲勢應該會受到限制。他預計隨著全球疫苗接種普及後，原油供給狀況將逐漸緊繃，為原油價格回升奠定基礎。

然而，他也警告，在此之前，預計原油市場還會經歷一些波動。