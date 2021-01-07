英國將調查Arm收購案 Nvidia大跌近6%

英國反壟斷部門「競爭與市場管理局」(CMA) 周三 (6 日) 宣布，正在調查 Nvidia(NVDA-US) 以 400 億美元收購晶片公司 Arm 的交易，消息傳出後，Nvidia 於尾盤急跌，收盤挫近 6%。

(鉅亨圖表)

去年 9 月，Nvidia 宣布將由軟銀 (SoftBank) 手中收購這家總部位於劍橋的公司之後，一些批評人士呼籲政府和監管機構對此進行調查。

CMA 表示，正在邀請第三方，就這項交易如何影響英國的競爭提供意見，然後於今年晚些時候展開正式調查。

CMA 執行長 Andrea Coscelli 發布聲明表示，晶片技術產業價值數十億美元，對日常生活中使用的各項產品至關重要，因此 CMA 將與全球其他競爭管理機構密切合作，以仔細考慮交易的影響，並確保最終不會傷害消費者。

Arm 擁有約 6500 名員工，其中包括英國的 3000 名員工，全球大多數智慧手機都依賴這家公司的晶片設計架構。

業界擔心，Nvidia 的交易可能會改變當前 Arm 的商業模式。Nvidia 承諾，會維持 Arm 的開放許可模式和客户中立性。它還同意保留 Arm 在英國劍橋的總部，並擴大其英國員工。

Nvidia 預計，這筆交易要到 2022 年初才能完成，因為它還面臨美國、中國和歐盟的監管審查。