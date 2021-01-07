盤前財經大事搶先讀2021年01月07日

今日操盤前瞻

台灣 12 月 CPI

美國上週初領失業金人數

法說會：大立光、英業達、宏碁、岱宇、精測

親川支持者國會大暴動 為何美股道瓊仍刷新高？

週三 (6 日) 美國總統川普的支持者，抗議大選結果，在美國國會大廈場內和廠外掀起暴動，導致國會暫停認證拜登當選總統程序，美股道瓊尾盤漲幅收斂，終場收漲 437.80 點，儘管未能突破 31000 點，該指數仍刷下歷史新高。閱讀全文...

中概股慘跌！傳美考慮擴大國防黑名單 阿里巴巴、騰訊成下一目標

繼紐約證券交易所宣布確定下市中國三大電信後，華爾街日報週三 (6 日) 引述知情人士報導，美國政府官員正在考慮禁止美國投資人投資阿里巴巴和騰訊，並擴大國防黑名單。閱讀全文...

電視面板報價波段大漲逾 6 成 友達、群創獲利爆棚

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經歷逾兩年營運谷底後，營運自去年下半年谷底翻，觀察面板報價，去年 5 月底價格落底後，6 月開始逐月走揚，一路漲至今年 1 月初，面板廠營運逐月成長，且通過每月損平點，價格漲勢猛烈將推升獲利表現爆棚，第四季可望繳出「逆轉勝」成績，且價格漲勢將延續至本季，無畏三星延後減產效應。閱讀全文...

聯發科搶下榮耀首發新機系列訂單

外媒昨 (6) 日指出，華為與榮耀分家後，新榮耀將在 1 月 12 日推出首款新機，命名為 V40 系列，處理器將搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 1000 + 系列；由於此次為新榮耀獨立後的首款新機，聯發科搶下首發第一順位，具象徵意義。閱讀全文...

央行出手調節 我外匯存底去年暴增 517 億美元 增額創金融海嘯來新高

台灣央行昨 (6) 日公布我國去年 12 月底外匯存底為 5299.11 億美元，較上月底一口氣大增 165.14 億美元，續寫新高紀錄，央行外匯局長顏輝煌表示，12 月外匯存底暴增，原因之一是央行進場調節匯市；去年全年我國外匯存底年增 517.85 億美元、增幅 10.83%，增額和增幅均創下 2009 年金融海嘯以來新高。閱讀全文...

財長：今年我 GDP 可望達 3.83% 七年來最佳成績

在美中貿易、疫情等變數干擾下，台灣仍可維持穩定常態，財政部長蘇建榮對此表示，台灣在半導體等領導廠商與政府共同合作下，是亞洲四小龍唯一經濟正成長的經濟體，預期今年經濟成長率可望達 3.83%，創下近 7 年來最佳水準。閱讀全文...

聯詠全產品需求旺 Q4 營收達財測上緣 全年近 800 億元續創高

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 公布 2020 年 12 月營收 73.06 億元，月減 3.6%，年增 35.14%，第四季營收 224.53 億元，季增 2.05%，年增 35.86%，累計去年營收 799.56 億元，年增 24.21%；受惠全產品線需求暢旺，加上漲價效應，聯詠第四季營收衝上財測上緣，全年營收距 800 億元僅一步之遙，也寫新猷。閱讀全文...



