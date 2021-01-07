安力Q4營收再衝高 2020年全年營收突破20億元創新高

沖壓件廠安力 - KY（5223-TW）受惠蘋果及非蘋陣營散熱元件需求，2020 年 12 月營收以 2.27 億元創新高，月增 4.08%，年增 67.6%；2020 年全年營收登上 20 億元大關，以 20.75 億元創新高，年增 40.85%。今年上半年可望繳出淡季不淡的成績單。

安力 - KY2020 年第 4 季以 6.41 億元創新高，季增 3.07%，年增 54.25%；安力 - KY 2020 年累計前三季稅後純益 2.01 億元，已超越 2019 年全年，每股純益 4.65 元。安力 - KY 獲利成長，主要受惠遠距商機，包含筆電與新增兩大家用遊戲機組件訂單貢獻，董事長許振焜對今年業績樂觀看待，法人估，2021 年安力 - KY 營收仍可維持雙位數成長。

安力 - KY 主管指出，2020 年在日、美系廠商都推新型遊戲機，根據過往經驗，遊戲機出貨量在新機發布後 1-2 年內，將大幅成長，且室內娛樂更因民眾宅在家顯著拉升，另外，不論日系或是美系廠入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊款，預期新一代家用遊戲將迎來龐大換機潮。

安力 - KY 於昆山新力、昆山廣禾、重慶巨昊都設有研發部門，研發技術重點集中模具開發。

安力 - KY 主管表示，公司有豐富專業模具設計與製作經驗，安力 - KY 為散熱零組件的供應商，所生產之散熱零 組件均需依客戶之終端產品共同開發，於客戶產品開發初期即與客戶共同研討，藉由產品模具設計預期探討生產開發的可行性，使客戶產品在市場具備優勢的競爭力，今年上半年可望繳出淡季不淡的成績單。