AI新科技概念夯爆！這檔基金募集直衝百億規模。

疫情掀起 AI 應用風潮 跨國股票型基金規模逐步走高

全球股市谷底翻揚，帶動國內投信發行跨國股票型基金規模同步走高，根據投信投顧公會資料統計，截至今年 11 月底止，投信整體基金規模達新台幣 4 兆 5369 億元，月成長 2.39%，改寫史上單月新高紀錄，其中增加最多的是跨國股票型基金，疫情幫助 AI 應用快速落地，加上 5G 高頻寬的幫助，創新科技發展將加快，商機將更為驚人，又以 AI、5G、物聯網等創新科技產業型基金績效突出。

人工智慧從 2016 年所帶領的工業革命，影響未來 20 年的人類科技面貌，未來世界長怎麼樣，投資趨勢就會在哪裡。富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，投資最重要的是要超前佈署，主要是要陳述未來 5～10 年是 AI 新科技的時代，我們看到是 AI 未來的應用趨勢。

黃壬信表示，富蘭克林華美投研處特別創建人工智慧團隊，看好後面 15～20 年人工智慧的趨勢，就過往經驗每隔五年在科技上就會有跳躍式成長，投資也要與時俱進，科技新噱頭不斷，股價年年不缺題材表現，如果只是跟以往投資一樣看財報、損益表，看公司接了哪些訂單，可能會錯失科技趨勢轉型的大行情。

這次疫情又更進一步激發 AI 產業的價值，包括無人和遠距服務需求大量增加、企業無不增加數位轉型投資預算，且各國政府也傾全力發展 AI，加上今年全球 5G 陸續開台，高頻寬、低延遲的網路傳輸特性，為 AI 應用開闢一條高速公路。

黃壬信表示，過去不管是 AIOT、物聯網或是人工智慧，都強調基礎建設的投資方法，而我們看準 AI 的運用就在智慧運輸，還有智慧城市，往這個方向去投資，就有機會看到長線的開花結果。

凡事要超前佈署，富蘭克林華美 AI 新科技基金將應用趨勢，包含智慧交通、智慧城市、智慧醫療、衛星、體感、AR/VR 等智慧物聯網的相關科技，過去市場主流認為的科技類股是 3C 代表，現在科技趨勢則走向 3A，分別是人工智慧（AI）、自動化（Automation）及自動駕駛（Autonomous），而這些趨勢正是商機所在。

三大投資主題掌握全球 AI 2.0 趨勢

「主體為科技 AI 趨勢布局，防禦則要有生技醫療做策略佈局。」黃壬信表示，核准成立後的富蘭克林華美 AI 新科技基金將積極進場布局，透過 AI 人工智慧與生技醫療雙投研團隊之研究與操作，參與 AI 人工智慧與生技醫療雙產業的高成長。

再者，富蘭克林華美 AI 新科技基金並非聚焦單一主題或單一產業的股票型基金，除了以科技、醫療、電器等為布局重點外，更納入 5G、雲端、半導體、物聯網、AR&VR、精準醫療、智慧交通與智慧城市等新產業，透過布局相關全球股票，並挑選最具投資價值及成長潛力的企業；最後以人工智慧為主要投資主體，生技醫療做防禦布局，如此面對市場波動時，才能進可攻、退可守，達到靈活且彈性布局的投資模式。

想掌握全球最新 AI 新科技發展趨勢，並持續參與市場成長機會，富蘭克林華美投信建議，投資人不僅要抓準對的趨勢與對的方向，也應趁 AI 新科技應用起飛期，提早準備進場布局，或是利用定期定額方式投資富蘭克林華美 AI 新科技基金，持續做中長期投資理財規劃。

長期低利環境依舊，AI 趨勢正快速引爆，現在正是佈局最佳時機，因此，富蘭克林華美 AI 新科技基金 11 月 23 日開始募集，並於 12 月 3 日獲主管機關核准成立，不受疫情衝擊，基金募集熱度及詢問度超級火熱，截至目前為止，基金規模已突破百億元。富蘭克林華美投信也順勢推出投資優惠與專屬好康，紅利點數折抵申購手續費最低 0 元、單筆申購 0% 手續費；定期定額終身 0％手續費；免費開戶再享紅利 3000 點。

>>>> 立即了解更多

〈延伸閱讀〉

甩開疫情衝擊 一周衝出好成績

投資 AI 新科技升級 掌握趨勢宜趁早

富蘭克林華美 AI 新科技基金登場 涵蓋三大投資趨勢

疫苗助攻經濟復甦 科技多頭趨勢不墜

2000 元買 2 檔基金

小錢理財買基金 終身 0% 手續費

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。 本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 N 類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。