【富蘭克林】疫苗助攻經濟復甦，科技多頭趨勢不墜

政策支持與技術提升，電動車日漸普及

美國通過 2.3 兆美元紓困案、疫苗正式在美國開放施打等利多，使經濟成長重回正軌的可能性增加，美股多頭續命前進。富蘭克林華美投信表示，由趨勢來看，多頭走勢中科技股表現勝過價值股，加上疫苗問世、政策支持，科技股預估 2021 年仍將走多頭趨勢，建議應趁早布局 AI 新科技趨勢，或以定期定額方法，長期投資掌握市場商機。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，從趨勢上而言，多頭行情愈走到後期，預期成長股 (科技股) 表現優於價值股的程度更加明顯(見下圖)，再加上 5G、AI、自動化，雲端物聯網等技術成熟並商用化，人類對於創新科技的需求提升，具備研發及創新能力的科技公司將脫穎而出，其股價更容易以不合理的幅度與速度飆漲。

由於美國新任總統拜登將於 1 月初走馬上任，拜登競選政策也支持環保與潔淨能源一環，與台灣政府目前積極推動的綠能、風力發電概念如出一轍，黃壬信分析，為降低空污影響，歐洲各國紛紛訂出燃油車 (ICE) 的終結日，其中德國 2030 年起禁售燃油車；同時，中國亦計畫 2035 年前純電動車 (NEV) 與混合動力車 (HEV) 使用率各 50%，之後不再使用燃油車。

黃壬信表示，搭配燃油車趨勢，以及電池生產技術提升使電動車成本下降，電動車普及指日可待，與電動車相關的車聯網 (IoV)、車載通訊(V2V)、ADAS(輔助自駕系統) 等科技元件需求大增，智慧車概念股將受惠，帶動股市新一波行情。

不僅如此，黃壬信分析，因應交通運輸的智慧化需求，包括道路上交通號誌、周邊電線桿、路燈、防撞護欄等到電子看板都將加入智慧系統，不僅人與車、車與車也可互相溝通，最後串聯到整個城市新風貌，無論住家、商辦大樓、公共設施也全都跟進智慧化，提供人工智慧全自動的服務。

再者，就市場規模而言，黃壬信表示，粗估目前全球每年 15 億支智慧手機市場、每台 600 美元，手機市場約近 1 兆美元規模，而電動汽車商機更勝於此，初估智慧車市場約每年 8,800 萬台，每台 2.5 萬美元，則約近 2.2 兆商機，這還不包括搭配電動車、城市所需基礎建設、周邊交通設施及其他智慧運輸工具的搭配，可以想像智慧交通未來的商機有多龐大。(資料來源：National Car data, Macquarie Research, Jan 2020)

投資也可以掌握新科技的趨勢，結合智慧交通與智慧城市，富蘭克林華美投信表示，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如: 光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D 視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資新題材，建議若想參與電動車、智慧交通等 AI 發展趨勢，不妨趁早布局採雙投研團隊操作之 AI 新科技基金，參與新科技成長的契機。

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