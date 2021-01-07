經濟部公告太陽光電躉購費率 上半年每度3.7994-5.6707元

經濟部今 (7) 日正式公告 110 年度再生能源電能躉購費率，將今年上半年太陽光電躉購費率費率介在每度 3.7994-5.6707 元，針對設置於部分地區的太陽光電設備設置也提供費率加成機制，另外，因應新冠疫情影響，108、109 年度太陽光電案場的完工費率期限通案可展延 2-6 個月。

經濟部表示，太陽光電躉購費率維持一年兩期，按容量級距與分類差異，將上半年費率介於每度 3.7994-5.6707 元，下半年費率則介於每度 3.7236-5.6281 元；小水力發電則首度區分 2 個躉購容量級距，其中不及 2MW 部分，躉購費率為每度 3.1683 元，2MW 以上部分則維持每度 2.8599 元。

另外，地熱發電、生質能發電仍以鼓勵開發為原則，其中，地熱發電維持 109 年度費率水準，每度為 5.1956 元，生質能方面，無厭氧消化設備類別躉購費率提高為每度 2.6884 元，有厭氧消化設備則維持 109 年度費率水準，每度 5.1176 元。

經濟部進一步指出，為鼓勵太陽光電多元發展，將擴大部分獎勵對象與條件，針對太陽光電設備設置在原住民族地區或偏遠地區者、教育部認可風雨球場、農業或漁業經營結合，以及高速公路服務區停車場設置者均有費率加成措施。

因應新冠疫情衝擊，經濟部表示，108 及 109 年度太陽光電案場的完工費率期限通案展延 2 個月，但 108 年度不及 10MW 案場已有展延機制者，則不再展延，另外配合海岸管理法修訂及出流管制計畫等，108 及 109 年度太陽光電大型案場則可再展延 6 個月，提供業者因應時間、緩解疫情衝擊。

(經濟部能源局提供)