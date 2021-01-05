搶救航空、觀光產業 交通部爭取加碼紓困近92億元

由於邊境持續封鎖，嚴重衝擊國內航空及觀光產業，交通部今 (5) 日表示，已再向行政院爭取延長紓困，盤點出 9 項補助總計達 91.87 億元，其中，航空產業原本估計約 50 多億元，後來增加至 62.167 億元。

交通部去年針對機場、航空及觀光產業祭出三階段紓困補助，但即將於本月底到期，加上國際疫情有升溫的趨勢，我國已加嚴防疫措施，封鎖外籍人士入境，因此，交通部再度向行政院爭取加碼補貼。

交通部表示，彙整需協助的紓困方案共計 9 項，總金額約 91.87 億元，其中與航空產業有關的有 4 項，共 62.167 億元，分別為航空業、機場業者的降落費、土地房屋及權利金；桃園、台北、台中及高雄機場國際航廈商業服務設施業者的公共服務設施費用；國際航廈商業服務設施業者的營運資金；國際航廈商業服務設施業者員工薪資。

同時，包括對航空公司、航空站地勤及空廚業者 250 億元融資貸款額度的利息補貼半年，預算約 1.0125 億元。

交通部指出，希望此次加碼紓困本月底能無縫接軌，額度應該可以再用兩季，撐到今年 6 月底，行政院近一周將會召開跨部會會議，決定可以支持的額度及項目。