亞德客-KY衝破千元大關 登台股第七、傳產首家千金股

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠內外資相繼調升目標價至千元大關，今 (7) 日股價跳空開高，衝破千元，最高直奔漲停價 1035 元，成為台股第七家、也是傳產首家千金股。

亞系、歐系、美系外資及國內法人，近期相繼調升亞德客目標價至千元大關，又以美系外資的目標價 1350 元最高。

美系外資看好自動化產業復甦後加速擴張，包括全球 5G 半導體設備資本支出成長、中國新基建及自主發展半導體、供應鏈生產基地分散化，與電動車帶動車用支出增加，都將推升亞德客成長動能。

亞德客也成為首家傳產千金股，先前的六大千金，分別為股王大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 及旭隼 (6409-TW)。

亞德客去年前三季稅後純益 32.64 億元，年增 72%，每股純益 17.27 元。在客戶需求強勁下，去年第四季淡季不淡，營收達 53.9 億元，季增 3.26%，年增 31.7%；去年營收 191.03 億元，年增 20.17%，去年第四季、全年營收同創新高。