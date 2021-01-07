王品藝奇品牌調整 客單價提升約25% 業績成長30%起跳

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 繼日前將聚北海道鍋物升級轉型後，今 (7) 日再宣布旗下日料品牌 ikki 藝奇也將以全新業態和商品重新出發，部分店鋪調整後業績有效成長至少 30%，客單價提升約 25%。

王品預計，第一季全數店鋪調整完畢，今年將再開 1 家新店點至 13 家，3 年全台總店數估達 18 家。

藝奇說明，目前已完成 3 家店調整，客單價從過去平均 690 元左右提升至 850-880 元，另有 9 家店預計第一季底前全數完成，並將再開 1 家新據點，而既有店仍將隨各地區商圈改變而轉移，總店數會持續成長。

藝奇坦言，目前品牌平均毛利率不到集團平均水準，力拚藉由空間和菜單提升，拉高客單價，內部設定淨利率達 10% 目標。

藝奇創立於 2005 年，為了重新拉高品牌市場聲量，此次調整引進新食材如日本頂級 A5 黑毛和牛，並強化刺身品項。

而在品牌形象上，藝奇過去以黑、紅為品牌識別色，藉此呈現江戶時代的美學風格，在轉型後，褪下黑紅的強烈對比，改以純日式造景、浮世繪和京都風格。

藝奇指出，台灣日本料理年產值近 380 億元，2018-2019 兩年間 400 元以下日料的消費次數和市占率均呈雙位數成長，而 70% 以上的日料市場處在 400-800 元間，未來菜單 698、980 元兩個套餐價格，可滿足多數消費者喜好。