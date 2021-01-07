【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 周四早盤雖傳出美國國會暴動，但美國電子盤與亞股持續走高。台股小開高後，在 2330 台積電、2308 台達電、2317 鴻海與台塑四寶等權值股推升，盤中再創 15,270.40 點新高，終場加權指數收在 15,214.00 點，上漲 1.54%，再創收盤新高價。

2.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.01%，報收 186.13 點，目前短壓為周三的前波高點 187.99。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收吞噬長紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量 3,405.52 億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標與 MACD 柱狀體同步向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 202.92 億元；外資 + 164.53 億元、投信 - 4.41 億元、自營商 + 42.8 億元。

結構半導體、節能領軍

1. 半導體：2330 台積電 1/14 日將舉辦法說會，外資近期陸續調高目標價，最高上調至 650 元等，週四盤中股價再創 570 元的新高。帶動相關概念與資本支出個股，3374 精材、3680 家登、6196 帆宣、1785 光洋科等走高。

2.IC 設計：6451 訊芯 - KY、3661 世芯 - KY、6533 晶心科、3443 創意，早盤股價攻高。2458 義隆電外資調高目標價至 200 元，尾盤股價收高。

3. 被動元件：全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新上漲。

4. 節能: 拜登完全執政，市場預期節能族群受惠，太陽能 2406 國碩、3686 達能、3691 碩禾、6477 安集觸及漲停；風電的 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1513 中興電表現亮眼。

5. 航運股：澳洲線止漲，2609 陽明連續兩天跌停、2603 長榮、2615 萬海轉弱，後續追蹤買盤是否退守。

6. 塑化：沙國減產、美庫存大減，國際油價漲至 10 個月來高點，部分資金進駐塑化族群，1305 華夏與台塑四寶。