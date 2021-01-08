〈台股盤前〉央行罕見喊話全民穩匯 觀察資金還在、行情無所不在

台股昨 (7) 日在台積電發威下，終場大漲逾 230 點，寫下 15214 點收盤新高，且首見七千金。而美股今晨道瓊、標普、那指和費半集體收紅，同步寫下歷史新高，法人認為，央行罕見喊話希望全民一同加入穩匯陣容、不要一面倒拋售美元，須觀察今天匯市表現，只要資金還在，行情就無所不在，反之則要小心漲多的回馬槍。

台股昨天開盤後持續攀高，由於外資持續回補台積電連十買，推升昨日台積電盤中股價一度衝抵 570 元新高，終場收在 565 元，雙創股價新高；也因為權王多頭大旗一揮，高價股也跟著表態，亞德客 - KY 站上 1000 元、強鎖漲停收在 1035 元後，台股首見七千金，也寫下歷史新頁。

外資昨天大買 164.5 億元，自營商同步買超 42.8 億元，投信則賣超 4.1 億元 ，三大法人合計買超 203.1 億元；八大公股券商則趁勢逢高調節 25.34 億元。

今天觀盤重點，大立光昨日舉行線上法說會，儘管 2020 年股王每股仍賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，全年匯損更是吃掉 EPS 約 13.53 元，執行長林恩平保守看待今年首季營運，坦言 2 月拉貨下滑，3 月訂單狀況也還看不到。大立光昨日盤中最低一度逼近 3000 元大關、下探 3010 元，終場收跌 3030 元，今天須持續留意。

台積電昨日股價再創天價，終場以 565 元作收，2021 年開盤以來短短四個交易日內，股價從 530 元漲到 565 元，且台積電日本投資計畫消息頻傳，日本日刊工業新聞最新報導，台積電規劃在日本茨城縣筑波市新設先進技術研發中心，在利多不斷之下，台積電護國神山表現依舊可期。

新台幣升值壓力沉重，中央銀行昨日罕見於臉書公開喊話，希望全民一同加入穩匯陣容、不要一面倒拋售美元。因為台股指數飆新高，央行盤中放手讓匯價升抵 27.944 元，刷新 23 年半新高，熱錢資金浪潮檔不住，央行的喊話今天是否有效，將牽動資金行情，只要資金還在，台股行情就無所不在。

整體來說，台股買盤重回電子權值股、高價股懷抱，技術面因為資金浪潮已逐漸背離失靈，但因為台股已經連續四天爆超過 3000 億元以上大量，須提防法人、大戶趁行情震盪出貨，不過就算回檔，台股中長期多頭氣勢依舊不變，台股不存在大跌理由，欲小不易。