【永豐期貨】台股大漲逾200點續創新高 站穩萬五關卡

期貨走勢

台指期週四上漲 315 點至 15226 點。價差方面，台指期轉為正價差 12 點，電子期轉為正價差 0.61 點，金融期逆價差縮至 - 0.17 點。現貨部分，三大法人賣超 89.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 484 口至 - 1414 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 205 口至 - 11130 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5364 口至 - 13445 口。

週三民主黨全面執政的藍色浪潮，使市場樂觀看待更多財政刺激措施的結果，但川普支持者反對選舉結果，闖入國會抗議，國會大廈進入封鎖狀態，使拜登勝選認證行程中止，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 1.44%，標普 500 上漲 0.57%，那斯達克下跌 0.61%，費半指數下跌 0.32%。台股今天在台積電大漲的帶領下，開高走高，終場加權指數終場大漲逾 200 點，收 15214 點，續創歷史新高。權值股來看，台積電受惠於外資調高目標價，今天一度衝上 570 元，終場大漲近 3%，收 565 元，聯發科盤中突破 800 元關卡，終場收斂收 799 元，另外面板族群表現佳，因報價連續上漲，與電子族群帶領台股攻高。但短線上仍應避免過度追高，後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15400 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.54。VIX 指數上漲 0.25 至 20.96。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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