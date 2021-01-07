散戶大舉入市領2020年股票期權交易衝高 蘋果、特斯拉與蔚來最火熱

受到蘋果、特斯拉以及蔚來等熱門股吸引，散戶投資人大量湧入市場，大幅推升 2020 年股票期權交易量，且 12 月單一股期權交易量再創新高。

芝加哥期權全球市場交易所 (Cboe Global Markets) 數據顯示，2020 年單一股票期權的日均交易量為 1730 萬張合約，較去年同期大幅增長 68%，光 12 月的單一股票期權日均交易量就高達 2340 萬張，創下紀錄新高。

一切均反映去年 3 月美股因疫情爆發跌入低點，隨後報復性回彈進入牛市，以及 Robinhood 等線上券商大受歡迎等現象。據統計，2020 年期權交易的前五大受歡迎股票分別為蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、AMD(AMD-US)、蔚來 (NIO-US) 和微軟 (MSFT-US)。

Cboe 表示，2020 年的期權市場活動主要來自散戶投資人，其中大多數為新手，通常只買賣一張合約，並傾向於看漲期權，且多數合約到期日不到一個月。

數據顯示，12 月看漲期權日均交易量為 1670 萬張合約，為 2019 年同期的 2 倍之多，12 月日均成交量則為 660 萬張合約，年增 74％。

Cboe 資深總監兼產品情報主管 Henry Schwartz 表示，交易量激增加上訂單規模下滑，顯示進行期權交易的主要為新參與者。

Schwartz 指出，在小型交易帶動下，2020 年期權的日均交易量為 400 萬，高於 2019 年的 170 萬，這般榮景主要反映居家上班、零成本交易以及線上券商成長等趨勢。

「我最大的疑問在於，當人們重回辦公室後，接下來會發生什麼？這種情況會消失嗎？你必須假設人們之所以交易是因為他們可以賺錢。去年春天的強勁反彈一部份是運氣使然，當中有些人已經弄清楚如何管理風險，這些人可能成為永久參與者。」Schwartz 稱道。