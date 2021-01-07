巧新12月營收年增逾6成 創2年新高 Q1交貨仍處高峰

汽車輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (7) 日公布 12 月合併營收達 5.94 億元，月增 6.8%、年增 64.5%，不僅創同期新高，也是 2018 年 12 月來新高，表現淡季不淡，巧新指出，主要是因品牌車廠在年底前對客製化輪圈的拉貨動能強勁，展望後市，主要客戶需求持續增長中，第一季提貨仍處高峰。

巧新表示，美系和日系超跑、豪華汽車品牌車廠年底前拉貨動能強勁，使雲林廠的產能利用率近滿載，是 12 月營收大增主因，推升第四季合併營收達 16.99 億元，年增 28.98%，創 12 個季度以來高點。

巧新指出，依目前客戶需求來看，第一季提貨仍處於高峰，營收有機會持續向上成長，展望後市，除了將持續深化既有客戶新車款的客製化輪圈滲透率，也將瞄準卡車、商用車等方向開發更多利基型市場。

隨著品牌車廠追求輕量化趨勢，巧新說明，正持續優化整體製程、自鋁合金至複合材料輪圈研發設計能力、淨成形鍛造技術、節省成本等，同時爭取與更多品牌車廠合作的機會，力拚將鍛造鋁圈從超跑與豪華汽車車款，朝一般車款邁進，以搶食更多輪圈市場份額。

展望 2021 年，巧新指出，除了既有超跑、豪華汽車品牌車廠的客製化輪圈訂單外，明顯感受到品牌車廠加速去年部分推遲至今年上市的新車款量產規畫，有助於整體產能利用率處高檔水準，對整體營運成長深具信心。