史上次高！美去年11月貿易赤字躍升至681億美元

美國商務部週四 (7 日) 公布數據顯示，美國去年 11 月貿易赤字擴升至 681 億美元，寫下史上次高紀錄。

美國普查局週四宣布，美國去年 11 月商品和服務赤字為 681 億美元，較去年 10 月的 631 億美元增加了 50 億美元，高於華爾街預期的 673 億美元，寫下 2006 年 8 月以來新高。

美國近年歷月進出口額走勢圖。紅線為進口額，藍線為出口額。(圖片：calculatedriskblog)

隨著美國經濟自新冠 (COVID-19) 疫情中復甦，進口額增長速度快於出口額。

去年 11 月出口額為 1,842 億美元，較去年 10 月出口額增加 22 億美元。11 月進口額為 2523 億美元，較去年 10 月進口額增加 72 億美元。

美國近年歷月貿易赤字走勢圖。藍線為貿易赤字、紅線為不含石油項目的貿易赤字、黑線是石油赤字。(圖片：calculatedriskblog)

美國對中國的貿易逆差，從 2019 年 11 月的 263 億美元升至 (去年 11 月的) 307 億美元。

國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，與 2008 年金融危機後的經濟形成對比的是，今年的貿易流量基本已從全球新冠疫情中恢復。

Gita Gopinath 表示，儘管如此，經濟學家仍然擔心，世界大部分地區都在利用美國消費者的需求來刺激出口，但又沒有創造對等的貿易需求。