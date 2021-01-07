12月會議紀要：Fed削減購債前 將避免重演2013「削減恐慌」

週三 (6 日) 聯準會 (Fed) 的 12 月會議紀要中寫道，Fed 削減購買債券前，將竭盡所能，以防止出現「削減恐慌」(Taper Tantrum)。

週三 (6 日) 發布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要提到，圍繞經濟前景的不確定性上升，經濟發展的路徑將取決於疫情發展 FOMC 委員會投票決定將利率將保持在接近零的水平。

該紀要提到，隨著新冠疫情加劇，預計未來幾個月的經濟擴張速度將進一步放緩。儘管如此，新冠疫苗的積極消息被視為有利於中期經濟前景。

Fed 官員列舉了一些可能威脅經濟復甦的下行風險，包括無法及時實現大量額外的財政政策支持，新冠疫情發展可能惡化導致更嚴格封鎖限制、企業倒閉，更多長久性的工作損失，以及英歐貿易談判未能在 12 月 31 日最後期限之前達成。

關於資產購買計劃的討論，官員都認為，當前的購債速度是適宜的。

Fed 維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS) 狀態，直到朝著實現物價穩定和充分就業目標取得「實質性進一步進展」，但這不意味着購買將與具體的數字目標掛鉤。

與會官員一致認為，最終縮減債券購買的情況將是漸進式的，可能會類似於 2013-14 年，在減少資產購買之前，市場將會得到充分通知，以竭力避免「削減恐慌」的狀況。

削減恐慌是指，聯準會 2013 年暗示考慮放緩擴表速度，造成全球債券市場恐慌陷入恐慌的事件。

關於通膨方面，與會者普遍認為風險比今年早些時候更加均衡，儘管大多數人仍然認為風險偏向下行。一些與會者指出，可能出現強於預期的復甦，加上可能出現與大流行病有關的供應限制，從而推高通膨。