幣圈歡漲！比特幣首度飆破4萬美元

美國國會大廈暴動和民主黨全面執政背景之下，週四比特幣價格再次加速上漲，首度飆破 40,000 美元，史上首次總市值來到驚人逾 1 兆美元。

暴漲暴跌幾乎成了比特幣的常態，不到三天前，比特幣的交易價格為 27,000 美元！

週四比特幣一度飆破 40,000 美元，最高漲至 40,402.46 美元，截稿前漲幅有所收斂，暫報 38,413 美元，從 3 月 12 日收盤低點上漲 700% 以上。以太幣自 2018 年 1 月以來首次突破 1200 美元，暫報 1,289 美元，接近其歷史新高。

加拿大加密貨幣礦業公司 Bitfarms 總裁 Geoffrey Morphy 表示，人們越認為其法定貨幣等流動資產正在貶值，他們就越會尋找替代資產。

銀河數字加密貨幣銀行的創始人 Mike Novogratz 表示，新一輪紓困支票，以及在拜登政府和民主黨控制的參、眾兩院下，還將提供更多刺激措施，這可能會進一步推動比特幣的上漲。

Mike Novogratz 稱，很多刺激經濟的資金活水會進入市場。而當落到年輕散戶手中時，他們會直接轉入 Robinhood (線上股票交易平台) 戶，上次 (發放全民支票) 最獨特的事件之一就是，很多人用了紓困金購買了比特幣。

與 2017 年的加密狂潮相比，加密貨幣逐漸受到市場主流青睞。美國傳奇對沖基金經理 Paul Tudor Jones 和美國萬通保險公司 (MassMutual) 等知名人士、機構大舉投資比特幣，曾唱空的摩根大通也轉變態度，預測比特幣未來增值空間非常大。

大型支付公司也支持加入比特幣交易，PayPal 開放用戶使用比特幣，PayPal 和 Square 公司旗下行動支付服務「Cash App」 購買比特幣的人越來越多，而且平均購買量比以前更高。

Visa 聯手 BlockFi 推出比特幣回饋 Visa 信用卡，意味更多人想持有比特幣，比特幣期權產品，以及區塊鏈相關基金的推出，也讓原本擔心波動的投資者願意參與進來。諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 就曾表示，2017 年比特幣泡沫可能與當時沒有比特幣期貨的事實有關。

加密貨幣交易所 Gemini 創始人 Cameron Winklevoss 認為，比特幣最終將達到 500,000 美元，而花旗分析師預測，2021 年 12 月，比特幣價格將達 318,000 美元。