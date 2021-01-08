〈能源盤後〉美庫存大降、沙國擴大減產 效力持續 原油連3漲

週四 (7 日) 交易，原油期貨價格連續第三日上漲，係因上週美國原油庫存大降超過預期，加上沙烏地阿拉伯近期承諾自願擴大減產 100 桶 / 日。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「目前的價位大致是建立在沙國喊出令人瞠目結舌的獨力減產數量上，這事實表明，單一國家心態改變就能動搖價格水準，

「要想使市場更加穩定，價格的支撐力就不能靠減產這些人為做法，而是要靠需求面來解決。這可能會在今年第二季開始發生，而今年下半年復甦趨勢開始鞏固。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 20 美分或近 0.4%，收每桶 50.83 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或近 0.2%，收每桶 54.38 美元。

原油市場週三擺脫了華府暴動市場的影響。

EIA 週三公布，上週 (1/1 止)，美國原油庫存下降了 800 萬桶，IHS Markit 分析師本預期下降 120 萬桶。週二 API 則公布上週原油庫存下降 170 萬桶。

本週稍早，沙烏地阿拉伯宣布自願擴大減產 100 萬桶 / 日，令市場大感驚喜，德國商銀分析師 Carsten Fritsch 認為此舉有利推升油價，「因為石油市場第一季可能仍會收緊，儘管許多石油消費國都祭出更嚴格的行動限制，導致需求疲弱。」

加拿大皇家銀行資本市場的商品策略師 Michael Tran 表示，沙國此舉「旨在防止全球吸收率上升，否則至少在需求進一步改善前，石油將找不到買家。」

「倘若一如大眾預期，需求在春季改善，那麼從石油儲存過剩的角度來看，這擴大減產就是迅速的應對。」

週四 EIA 公布，上週 (1/1 止) 天然氣國內供應量下降 1300 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量下降 1390 億立方英呎，較 5 年平均值 1150 億立方英呎還高。

其他能源商品