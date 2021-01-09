〈能源盤後〉沙國承諾提振信心 原油續漲 本週漲約8%

週五 (8 日) 交易，原油期貨價格上升，本週漲幅擴大至約莫 8%，大部分係因沙烏地阿拉伯自願獨力擴大減產 100 萬桶 / 日的決定提振市場。

Schneider Electric 全球研究分析部門主管 Robbie Fraser 表示，「本週頭條新聞就是沙國宣布的消息，他們願意額外減產 100 萬桶 / 日，約等於 2 月全球供應量 1% 以上。」

「此舉可能使供需平衡趨於緊張，也可以鞏固 OPEC + 持續的努力，因為有一些成員已表態不願在第一季後維持這創紀錄的減產規模。」

「往前看，OPEC + 的行動將持續為市場焦點，因該組織必須在支撐價格所需與失去市場、出口收入受限的擔憂之間取得平衡。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.41 美元或近 2.8%，收每桶 52.24 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.61 美元或近 3%，收每桶 55.99 美元。

根據道瓊市場數據，以上一週最後一個交易日 (12/31) 收盤價計算，WTI 原油本週漲幅 7.7%，Brent 原油本週上漲 8.1%，為過去 10 週來第九週兩項基準原油均收高，且收盤均登上其去年 2 月以來最高價格。

OPEC + 最近一次會議過後，沙國週二宣布將在 2 月起至 3 月底止，每日增加減產 100 萬桶，且大部分組織成員同意維持目前的產量限制，同時允許俄羅斯和哈薩克同時期合併增產 7.5 萬桶 / 日。

Fraser 表示，在美國，目前原油價位可以引起一些生產商的興趣，但他們可能會謹慎行事。自去年上半年起，需求水準已經穩定回彈上升，但 12 月就業報告疲弱，可能示意未來還有進一步挑戰。」

由於新冠病毒對經濟造成沉重打擊，週五公布的非農報告顯示，美國 12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期，且 2020 年全年就業人數減少共減少 937 萬，創下 1939 年以來最高記錄，並超過 2008 年和 2009 年金融海嘯爆發後的總和。

據《紐約時報》追踪，美國週四新冠肺炎死亡人數至少 4111 人，創下疫情爆發以來單日死亡人數最多的一次，且單日新增確診人數至少 280028 人，同樣創下紀錄。上週美國每日平均確診 237607 人。專家此前警告，倘若年底假期間，美國民眾大量旅遊，可能加速新冠傳染。

與此同時，貝克 · 休斯（Baker Hughes）的數據顯示，本週活躍的石油鑽井機數量增加 8 個至 275 個，為連續第七週上升，但此數據顯然沒有影響原油價格。

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