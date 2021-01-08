美國串流媒體大戰贏家？分析師：Roku！

Roku (ROKU-US) 週四股價大漲，Needham 分析師稱，該公司是所謂的美國串流媒體大戰的贏家，建議投資人「買進」，並將目標價自 315 美元上修至 400 美元。

Roku 週四上漲 36.34 美元或 10.60%，收 379.29 美元，登上 52 週新高點。

「投資者常希望我們在串流領域中挑出贏家和輸者，從 202 0 年起，我們很清楚發現，Roku 已經在美國串流媒體戰中獲勝。」

Roku 出售可訪問串流服務的設備，但其銷售成長潛力大部分來自削減廣告和該平台的訂閱。過去 12 個月，Roku 飆漲 178.4%。隨著新用戶蜂擁而至，Roku 也和簽署了協議，將 AT＆T(T-US) 的 HBO Max 和康卡斯特 (CMCSA-US) 的 Peacock 串流服務添加到其平台中。

Martin 寫道，Roku 的連網電視焦點、平台競爭優勢、護城河以及執行信號表明 Roku 將會在 2021 年獲得市場份額。她預期今年經濟隨著疫情結束後將改善，而廣告商對該平台的支出也會增加，有助於 Roku 更高程度獲利化其用戶群。

Roku 週三表示，其平台在 2020 年結束時擁有 5120 萬個活躍帳戶，較第三季結束時的 4600 萬個人數上升。在新冠疫情期間，用戶因在家時間拉長而增加居家娛樂支出，並大幅增加串流服務的使用，Roku 就是其中一家受惠的科技公司，2020 年增加了 1400 萬個活躍帳戶。

執行長 Anthony Wood 表示，「我很興奮，現在已經有超過 5000 萬個家庭轉用 Roku 來觀看電視節目。現在這世界已轉為串流影視，我們持續期待幫助觀眾、廣告商、內容發行商和電視廠商能在串流世代締造成功。」

Martin 並非唯一積極看漲 Roku 的分析師。花旗分析師 Jason Bazinet 週三研究報告指出，Roku 的活躍帳戶數目已超越共識預期，他給予該公司股票「買進」評級，目標價 375 美元。

「Roku 持續成長，似乎已經將 2020 年的競爭對手甩遠，我們預期隨著剪線潮持續進行，這趨勢會在 2021 年延續下去。根據 Roku 去年研究報告，到 2020 年底，美國家庭接近 1/3 已經取消使用傳統付費電視服務。我們預期在去年第四季財報中獲得更多資訊。」