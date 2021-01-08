特斯拉日成交金額力壓蘋果、亞馬遜！電動車概念股迎嘉年華

電動車大廠特斯拉週四 (7 日) 突破 800 美元大關，成交金額逼近 400 億美元，相當於蘋果、阿里巴巴和亞馬遜的總和，電動車概念股宛如嘉年華狂歡，20 檔電動車類股平均漲幅高達 9.87%，光是美股交易量前 10 名，就有蔚來等 4 檔概念股上榜。

特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲近 8% ，收至 829.5 美元，執行長馬斯克 (Elon Musk) 身價達 1850 億美元，躍居全球首富，特斯拉市值則上升至 7740 億美元，超車臉書 (FB-US) 成為華爾街前五大市值企業之一，居於谷歌 (GOOGL-US) 之後。

特斯拉市值超越臉書 (圖: Rueters)

特斯拉週四交易炙手可熱，成交量 5150 萬股，成交金額達到 390 億美元，是蘋果 (AAPL-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的總和。

除了特斯拉，還有其他電動車概念股加入週四這場「熱錢嘉年華」。以擠進美股前 10 名成交量的四檔股票為例，蔚來汽車 (NIO-US) 位居第三，成交股數達 1.2 億股，成交金額達 65.13 億美元。

週四美國前 10 大成交量股票（圖：鉅亨網製表）

此外，包含特斯拉的 20 檔電車概念股週四平均漲幅高達 9.87%，有 6 家有雙位數漲幅， Ideanomics(IDEX-US) 與氫燃料電池廠 Plug Power(PLUG-US) 瘋漲逾 35% ，Fuelcell Energy(FCEL-US) 也漲 22% 。

電動車廠中，氫燃料電動車廠 Nikola(NLKA-US) 上漲 10 %，小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 9.69%，蔚來汽車漲 7.49% 。而充電樁業者 Blink Charging(BLNK-US) 也有近 7% 的漲勢。