〈蘋果推自駕車〉蘋果自駕車研發如火如荼 彭博：5年後才有望推出

彭博報導，知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Car 目前的開發仍處於初期階段，至少要花上 5 年的時間才有可能推出自動駕駛的電動車。

這篇報導出自熟悉蘋果消息的彭博 (Bloomberg) 知名記者 Mark Gurman。根據報導，目前蘋果擁有一小群硬體工程師致力於開發自駕系統、車身內部和外部設計，並持續廣納人才，研發團隊相信如果持續努力，蘋果便能在 5 到 7 年內發布 Apple Car 。

知情人士表示， Apple Car 遠遠未達到生產階段，且時程表可能會改變。此外，目前大多數團隊多數都居家辦公，拖累蘋果的開發能力。

Gurman 認為，與目前電動車市場競爭者相比，蘋果最大優勢在於自駕系統，不過這促使蘋果需開發自己的軟體、傳感器和晶片，勢必要耗費相當大的成本。據相關知情人士表示，蘋果的目標是讓消費者僅需輸入地點，自駕車就能到達目的地。

委外代工？提供自駕技術？

Gurman 表示，在生產方面，蘋果將會委外代工，但目前尚不清楚誰能接下 Apple Car 的組裝大單。此前路透曾報導，蘋果的目標是最早在 2024 年開始生產 Apple Car 。

不過，知情人士表示，相對於自行一條龍生產汽車，蘋果也持續研究與第三方汽車合作，提供蘋果設計的自駕系統，且蘋果最終可能會再次放棄 Apple Car 計畫而採用此策略。

積極招募人才

種種跡象顯示蘋果的自駕車計畫確實已重啟開發，近幾個月，蘋果將一名具汽車內飾和外飾專業的高層調至汽車研發團隊，知情人士表示，蘋果先前聘請的前特斯拉工程副總 Steve MacManus 也已開始著手汽車相關開發。

蘋果最近還新聘請 BMW、特斯拉和 Waymo 的汽車工程師 Jonathan Sive、前特斯拉驅動系統副總 Michael Schwekutsch 以及前特斯拉副總裁 Stuart Bowers。目前蘋果的汽車研發團隊總共有數百名工程師，大多數是開發自動駕駛汽車系統，而不是成熟的汽車。

Apple Car 研發計畫團隊 (圖: Bloomberg)

蘋果近幾個月還招募能將音頻驅動、音響、麥克風、無線通訊和天線整合到自駕系統的首席工程師，以及研究高壓電池系統等職缺，顯示蘋果的自駕車計畫以量產為目標。

知情人士還表示，蘋果晶片部門也在自駕車研發計畫中發揮作用，自 2018 年以來，蘋果晶片部門一直在開發基於 Arm 架構的客製化晶片，並聚焦於使用機器學習為自駕車系統提供動力。

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